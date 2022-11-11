友達場域布局報捷 達擎TARTAN顯示器導入北捷中山站

面板大廠友達 (2409-TW) 近年透過雙軸轉型策略強化場域布局，旗下子公司達擎今 (11) 日宣布，參與台北捷運公司「捷運再設計」計畫，將 TARTAN 系列顯示器成功導入北捷中山站，透過獨特長條型比例顯示器，提供乘客動態行車資訊。

友達說，北捷今年提出「捷運再設計」計畫，選定中山站作為首座示範站，並將顯示技術納入其中，採用由達擎提供的 32:9 TARTAN 長條型顯示器取代舊式 LED 螢幕，達擎也與研勤 (3632-TW) 旗下廣告機電子看板領導品牌 FarBar 發霸科技合作，在中山站出入口、月台等安裝 30 組 58.4 吋 TARTAN 顯示器。

達擎總經理廖世宏表示，TARTAN 顯示器已導入全球多個國家，獲得全球知名前三大軌道交通車廠與系統運營商採用肯定，應用包含列車車廂、新能源公共巴士、計程車、車站月台與機場等，目前已在全球軌道交通應用市占率居領先地位，這次導入北捷中山站，更讓 TARTAN 在大眾運輸應用實績再下一城。

友達補充，達擎 TARTAN 系列已獲得法國高鐵、義大利高鐵、歐洲之星、日本新能源無人巴士等大型交通專案導入，成功案例遍布全球逾 20 個國家地區，隨著未來交通應用電動化、智慧化、自駕化趨勢，達擎可望搭上智慧交通發展需求。

除友達外，工業電腦廠安勤 (3479-TW) 也攜手電子紙大廠元太 (8069-TW)，將 25 吋全彩與四色電子紙告示架導入中山站，群創先前也與北捷合作在板南線上打造一列數位列車。