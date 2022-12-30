泰山經營權之爭 龍邦反擊：請主管機關監管泰山防止款項遭挪用

泰山 (1218-TW) 與龍邦 (2514-TW) 的經營權之爭尚未落幕，除公司派透過董事詹皓鈞提告之外，並頻頻在公司社群網站粉絲頁對龍邦發起文字攻擊，龍邦今 (30) 傍晚也對此提出反擊，請泰山方面切勿一錯再錯，否則將依法採取相關法律行動。

龍邦並發表聲明指出，懇請主管機關積極監管泰山，防止泰山移轉全家 (5903-TW) 股權的款項遭挪用或侵吞。

龍邦今天發表的聲明如下：

龍邦公司目前持股泰山公司已逼近 48%，連同有志於齊心協力擺脫家族色彩，回歸嚴謹之公司治理，以維護泰山數十年根基於不墜之股東等，掌握股數已超過泰山公司總發行股數 50％以上，相較於詹家董事們之持股數，高下即判，主客立斷，更無所謂之經營權爭奪可言！

龍邦公司長期且持續投資泰山公司，無時無刻不以泰山公司之穩健茁壯為念。全家公司乃泰山公司最重要之投資事業，更是歷年來主要之獲利來源，而全家公司今年營運將創新高遠景可期，此乃眾所周知的事實，遑論國泰金控之第一大股東萬寶開發公司。全家公司過去三年之平均股價為 238 元，此前之鉅額交易每股價格高達 250 元，泰山公司沒有財務壓力，亦無具體之資金需求，為何迫不及待以遠低於上述均價之 187 元，將 43,300 仟股之全家公司股份拱手讓予萬寶公司？此等不尋常之交易令泰山公司獲利所重倚之資產毁於瞬間，全體股東分配股利之盼望頓時成空！資本額高達 351 億元之萬寶公司已獨佔國泰金控股東之鰲頭，其擁有者更早即富甲天下，又何必巧取泰山公司日積月累涓滴始成之珍貴資產，致譏議四起？尤其此等交易機關處處，疑雲重重，深信司法自能還原真相！

龍邦公司鄭重呼籲：

1. 泰山公司與國泰金控之最大股東萬寶開發公司的全家公司股份交易，涉嫌內線交易與特殊背信罪等依法無效，請萬寶公司懸崖勒馬，展現金融家風範，立即將全家公司股份返還給泰山公司，以免得不償失！

2. 懇請主管機關積極監管泰山公司，務必防免泰山公司因上述無效交易取得之款項遭挪用或侵吞！

身為泰山公司最大股東，本公司責無旁貸，將即採取必要之法律程序嚴究詹家董事們及其共犯一切法律責任，以維泰山公司暨全體股東之權益。