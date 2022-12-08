吳敏求認同張忠謀「自由貿易已死」論點 看去台化並非議題

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (8) 日表示，台灣擁有好的工程師與良好的工作態度，是最適合半導體生產的地方，他也認同台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀的「全球化與自由貿易幾乎已死」論點。談及明年展望，他則說，仍有三大變數、無法預測。

吳敏求出席 EE 大師論壇，以「Why Taiwan？」為題演講。他指出，台灣過去的時空與文化背景環境塑造下，成就 IC 製造產業領先地位，並非因為台灣人比較聰明，而是台灣將最優秀的人才投入生產，所以生產製造一定做得比別人好。

對於去台化議題，吳敏求認為，不可能去台化，且去台化從來就不是個議題；他強調，台灣薪資水準較低，美國除薪資成本高，也缺乏台灣人的紀律與勤勞，台灣擁有好的工程師與良好的工作態度，是最適合半導體生產的地方。

吳敏求認為，台積電跑到美國亞利桑那州設廠，是把很多工程師送到海外，由台灣人負責晶圓廠營運，若不派遣台灣人，怎麼能將晶圓廠步入軌道。

旺宏展望方面，吳敏求說，客戶端仍有庫存，旺宏目前想辦法減產，但客戶有需求時就會繼續生產。展望明年，他認為仍有太多變數，包括俄烏戰爭、美中貿易與疫情變化，無法預測。

張忠謀日前示警，全球化、自由貿易幾乎已死，吳敏求對此表示認同，他說，自由貿易是自由競爭，現在都是國家出錢，未來會有不同的發展。

