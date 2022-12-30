盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.1%報30.25元，成交2,658張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.1%，30日09:22報30.25元，成交2,658張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

承啟(2425-TW)近5日股價上漲7.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.81%。台灣加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+937 張
  • 外資買賣超：+962 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：-82 張
  • 融券增減：+27 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.16%

$12,716

原投組報酬率

+17.55%

$11,755

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    倫飛

    2364

  • 10%

    麗臺

    2465

  • 10%

    第一金中國世紀基金-新臺幣-N

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞