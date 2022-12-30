盤中速報 - 承啟(2425)急跌-2.1%報30.25元，成交2,658張

承啟(2425-TW)近5分K跌速2.1%，30日09:22報30.25元，成交2,658張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲7.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.81%。台灣加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+937 張
- 外資買賣超：+962 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：-82 張
- 融券增減：+27 張
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AI優化後報酬率
+27.16%
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原投組報酬率
+17.55%
$11,755
投組標的成分
40%
8996
20%
1760
20%
2364
10%
2465
10%