盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.08%報14.75元，成交1,068張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.08%，30日09:22報14.75元，成交1,068張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌1.04%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌2.28%。台灣加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-301 張
- 外資買賣超：-319 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：-891 張
- 融券增減：-49 張
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投組標的成分
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2364
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