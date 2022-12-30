盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.05%報148.5元，成交436張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.05%，30日09:20報148.5元，成交436張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲5.07%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.87%。台灣加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,391 張
- 外資買賣超：+564 張
- 投信買賣超：+606 張
- 自營商買賣超：+221 張
- 融資增減：+138 張
- 融券增減：+5 張
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AI優化後報酬率
+24.41%
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原投組報酬率
+16.38%
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投組標的成分
40%
8996
20%
1760
20%
2364
10%
2465
10%