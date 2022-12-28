盤中速報 - 嘉裕(1417)急跌-2.31%報14.75元，成交8,628張

嘉裕(1417-TW)近5分K跌速2.31%，28日09:39報14.75元，成交8,628張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲8.27%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲3.65%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+383 張
- 外資買賣超：+373 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+215 張
- 融券增減：+1,212 張
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原投組報酬率
+19.92%
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投組標的成分
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4746
20%
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