盤中速報 - 嘉裕(1417)急跌-2.3%報14.8元，成交3,489張

嘉裕(1417-TW)近5分K跌速2.3%，27日09:14報14.8元，成交3,489張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲8.93%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.47%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+292 張
  • 外資買賣超：+293 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+235 張
  • 融券增減：+1,104 張

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