台股農曆年後漲勢機率高 法人看好短線布局時機到

少了權值股撐腰，台股今 (29) 日積弱不振，所幸終場跌幅收斂，驚險守住萬四關卡，但投信認為，從過去 20 年春節後表現來看，台股在農曆新年開盤第一天，收漲 14 次、收跌 6 次，認為想搶短線漲勢者可趁現在提前卡位布局。

通膨升息難題還沒搞定，現在又有中國疫情擴散攪局，拖累全球經濟面臨下行風險，但若從歷史經驗推敲，台股在農曆新年前後，仍有機會抓住時點進場布局。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，統計 2003 至 2022 共 20 年間，台股於農曆新年開盤的表現，單日上漲的機率平均為 7 成，若是將時間拉長到一個月，上漲機率提高至 75%。

鄭翰紘表示，由於今年農曆新年來得早，加上台經院的營業氣候測驗點指標已出現往上，預期藍燈不至於太久，因此認為，現在進場布局正是時機。

鄭翰紘表示，根據台灣指數公司提供之回測資料，前一次景氣燈號由黃藍燈轉向藍燈 (2018 年 12 月) 後，大華優利高填息 30 所追蹤之特選台灣優利高填息 30 指數表現優於台灣加權指數。

鄭翰紘分析，原因在於指數成分股囊括獲利能力強、配息率高以及填息動能強的台灣企業，在高通膨以及高利率的逆風環境下，更能展現 ETF 分散投資與選股的穩健優勢。

在產業表現部分，由於聯準會與台灣央行升息幅度符合預期，因此明年經濟衰退及庫存調整將持續帶給金融市場不確定性；此外景氣下滑造成信用利差擴大，將持續影響壽險股債評價壓力。

此外，近期美公債 10 年及 30 年公債的殖利率下降，加上台股若回復，亦有助壽險淨值回升，後市可持續進行觀望。

在科技業部分，鄭翰紘表示，目前筆記型電腦與個人電腦類股未如市場預期悲觀，預期觸底之後將止穩並醞釀反彈，有助於整體族群的評價回升。原因為品牌廠庫存去化有成、 歐美需求回溫加上中國解封、顯卡價格止跌反彈、遊戲及電競市場仍深具潛力以及美國升息幅度將放緩等。

鄭翰紘說明，筆電與個人電腦已成為數位生活不可或缺的剛性需求，具備高股息與高填息雙重優勢，能在利率攀升與經濟面臨衰退的環境中，提供投資人穩定現金流以及後市增長潛力。

大華優利高填息 30 選股邏輯首重現金流穩定以及高股息之標的，其中電腦產業龍頭類股多數符合篩選條件，預期明年聯準會的利率到頂後，經濟增長惡化趨於穩定後，此類族群將優先受惠於市場復甦。