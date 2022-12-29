台股險守萬四 外資連2日減碼 三大法人賣超111.63億元

台股今 (29) 日開低走低，台積電、聯發科等權值股賣壓出籠，金融股也不振，貨櫃三雄奮力撐盤，加權指數終場跌勢收斂，下挫 88.08 點，收在 14085.02 點，驚險守住萬四，三大法人合計賣超 111.63 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資繼昨天賣超 110 億元後，今天再大賣 122.49 億元；投信加碼買超 13.89 億元，為連 7 買；自營商續站賣方，賣超 3.04 億元。

電子權值股方面，台積電盤中一度跌近 2%，尾盤跌幅收斂至 1%，終場收在 446 元；聯發科持續探底，終場跌逾 1%，收在 629 元，創近 2 個月新低；鴻海恐失獨家供應 iPhone 15 Pro Max 地位，股價跌破百元關卡；聯詠、南亞科、欣興等零星電子股仍獲資金點火。

航運股漲跌互見，貨櫃三雄表現有撐，其中陽明漲逾 1%，長榮及萬海漲幅略收斂，中航、宅配通、遠雄港也在盤上表現，而台驊投控、台船、新興、榮運、中櫃等賣壓較重。

值得注意的是，IC 設計業者天擎 (6708-TW) 今日以每股參考價 28 元掛牌上櫃，早盤一度衝上 65 元，大漲 132%，蜜月行情甜蜜，終場漲幅收斂至 121%，以 61.9 元作收。

此外，中國發放首批進口版號，台股遊戲族群受激勵，大宇資一度亮燈漲停，網龍、歐買尬、辣椒、華義等均表現不俗；中國大解封，日本、台灣、美國都祭出加強採檢措施，檢測概念股應聲走強，瑞基攻上漲停板，ABC-KY 漲幅達 5%，泰博、訊映、亞諾法等表現亮麗。