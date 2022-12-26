〈財委會質詢〉國安基金進場護盤「長達2年」？代理財長：不排除

通膨與升息壓力恐持續衝擊股市表現，台股也跟著震盪整理，立委今 (26) 日關注國安基金是否會繼續留在場內護盤，進場時間是否可能長達 2 年？對此，財政部代理部長阮清華回應：不排除有這可能。

國民黨立委林德福質詢時問，如果經濟看不到好轉跡象，進而連動股市表現，國安基金是否會為了救市持續進場，不只陪股民過年？要是經濟沒有回溫，國安基金是否可能進場長達 2 年？對此，阮清華答詢時則說「不排除」。

台股震盪權王台積電 (2330-TW) 也難逃衝擊，外界關注，台積電恐跌破巴菲特防線 (亦即買進價格 450 元)？對此阮清華表示，巴菲特投資採長線布局，換個角度來說，巴菲特當時買進台積電，也代表他認為台積電有其投資價值，而非在乎短期漲跌，認為台積電仍有其投資價值。

今 (2022) 年稅收預估可望超出預算數 (俗稱超徵) 約 4500 億元，讓「還稅於民」聲浪再起。阮清華今日會前受訪時表示，超出預算數的稅收將優先用來還債，坦言目前暫無「還稅於民」的計畫。

在營所稅及綜所稅挹注下，財政部先前預估今年總稅收可望超出預算數約 4500 億元，讓還稅於民再度成為朝野立委關注焦點。立法院財委會今天審查「地方稅法通則第 4 條條文修正草案」，阮清華針對外界要求還稅於民的說法給了上述回應。

阮清華表示，稅收雖超出預算數，但把總預算與特別預算併同計算仍是短絀，目前超出預算數的稅收將優先用來還債，作為歲計賸餘使用，以維持財政健全。

阮清華還說，如果要還稅於民也需要經過預算程序，且要用什麼方式處理，也須經通盤考量，坦言暫時沒有還稅於民的計畫。