嘉泥沖繩飯店住房率逼近客滿 明年旅宿事業展望正向

嘉泥 (1103-TW) 今 (16) 日召開法說，在全球解封、旅遊動能持續回溫，旗下沖繩飯店 Hotel Collective 近期住房率幾乎客滿，明年可望達到全年正現金流，加上國內產後護理之家展望同樣正向，旅宿服務事業向上。

嘉泥表示，後疫情時代沖繩旅客人數持續攀升，Hotel Collective 10 月住房率就突破 8 成，近期更是逼近客滿，隨著當地陸續迎來國際觀光客，預估未來 2 年旅客量有望超越 2019 年高峰。

此外，嘉泥的國內產後護理之家人之初各館都已是正現金流，中山館更接近獲利，明年展望都會比今年好；轉投資的台灣、義大利飯店住房率也有不錯表現，整體旅宿服務事業正向發展。

而嘉泥在沖繩的另一個飯店投資案豐崎溫泉度假酒店，公司說明，因營建材料價格仍在高檔，只要成本來到合理行情就會動工。

其餘事業方面，嘉泥認為，水泥事業銷售及投資上，國內市場維持穩定，中國雖然逐步走向解封，但可能會有陣痛期，因此保守看待明年中國水泥市場。倉儲物流及租賃事業相對持穩，預期明年將小幅成長。

以嘉泥四大事業前三季比重來看，旅宿佔比衝上 18%，較去年同期的 9% 倍增，水泥雖然仍佔 44%，但較去年同期 50% 下降，裝卸倉儲佔 25%、房產佔 13%。