經濟部通過業泓科技、亞果遊艇等4企業 擴大投資台灣60億元

投資台灣三大方案累積突破 1.8 兆元大關，經濟部投資台灣事務所今 (14) 日再通過 4 家企業擴大投資台灣約 60 億元，包含台商回台方案的 GIS-KY 業成 (6456-TW) 集團旗下業泓科技，以及泓積實業、正承精密工業、亞果遊艇 (7566-TW) 等中小企業，累計三大方案已有 1264 家企業投資逾 1 兆 8065 億元。

經濟部表示，業泓科技隸屬 RECO Holding 集團，公司定位為生物辨識整合解決方案提供者，主要產品為指紋辨識模組封裝，考量資訊安全、線上交易認證等生物識別需求上升，計劃回台擴增產線，預計在中科后里園區既有廠房設置新產品產線，並投資節能減碳，估創造 500 個就業機會。

亞果遊艇開發公司則計劃擴大投資逾 2 億元在高雄愛河興建智慧遊艇碼頭，運用 5G、IoT 物聯網系統，建置泊位管理、水岸安全影像辨識及 5G 無人機巡邏安檢等系統。

金屬材料銷售加工服務商泓積實業因應半導體產業朝先進製程邁進，也計畫擴大投入逾 1 億元，在新北五股工業區既有廠房內導入智慧化機械，並採用低碳設備與採購電動貨車取代傳統柴油車，強化自身製造實力。

精密機械設計商正承精密工業同樣為強化競爭力，加上因應 IC 載板塗佈設備需求上升，擬斥資逾 3 億元在新竹湖口興建 A、B 廠及辦公大樓，建築屋頂也將設置太陽能發電，同時公司也規劃投入 3D 設計建模系統，期望將問題風險降至最低。