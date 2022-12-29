〈台積電3奈米量產〉研發中心明年Q2竹科開幕 將進駐8000人

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (29) 日舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，將持續深耕台灣，明年第二季研發中心將在竹科開幕，預計進駐 8000 名研發人員。

劉德音說，未來十年將是半導體產業在整個電子產業價值鏈中快速成長的時代，台灣也必定在世界經濟發展中扮演更關鍵角色。

劉德音表示，台積電將不斷強化客戶服務、並加速投資半導體研發，明年第二季台積電研發中心將在新竹科學園區正式開幕，預計將進駐 8000 位研發人員。

台積電 3 奈米量產暨擴廠典禮由劉德音主持，現場冠蓋雲集，與會貴賓包括行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國家科學及技術委員會主委吳政忠、台南市長黃偉哲、互助營造董事長林志聖、漢唐董事長李惠文、成大校長蘇慧貞、長春石化總經理蔡智全、廣明實業副董事長林宏信、應材副總裁余定陸先生，及營造協力夥伴、設備與材料供應商、台灣半導體協會及學術界代表等。

台積電承諾，透過綠色製造與環境共榮，南科廠區建設皆依循台灣綠建築 EEWH 和美國綠建築 LEED 認證系統指標，並導入來自「台積電南科工業再生水廠」水資源，逐步達成全公司 2030 年前再生水替代率 60% 以上目標。

台積電並說，自量產開始，晶圓十八廠將使用 20% 以上再生能源，逐步達成 2050 年前百分百使用再生能源及淨零排放的永續目標。

