外資翻臉賣超130億元 台積電遭砍逾1.5萬張

台股今 (28) 日受美股走弱拖累開低走低，終場下跌 155 點，收在 14173 點，失守半年線、5 日線；三大法人合計賣超 176.93 億元，其中外資調節 130 億元，大砍晶圓代工族群，其中，賣超台積電 (2330-TW)15629 張最多，聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 也各有 11619 張、8120 張。

期貨方面，外資今日減碼 519 口多單，多單未平倉口數降至 14158 口，投信加碼 1077 口空單，空單未平倉口數達 9020 口，自營商則加碼 769 口多單，多單未平倉口數達 6265 口。

外資買超僅一日後，今日再度翻臉轉賣 130.56 億元，晶圓代工族群成外資提款機，台積電遭賣超 15629 張居冠、賣超金額達 70.2 億元，聯電、力積電也成外資砍殺對象。

萬張之上的還有熱門 ETF 指標，國泰永續高股息 11804 張、國泰智能電動車 11281 張，其他則依序為群創 7917 張、鴻海 7267 張、華邦電 6420 張、元大台灣 50 5762 張、陽明 3894 張等。

買超方面，外資加碼金群族群居多，新光金有 8847 張居冠，華新則居次也有 4183 張，台企銀、中信金、開發金等也入列前十大買超名單中，其他還有中纖、台玻、中興電、中鋼等傳產族群指標。

投信則續站在買方，今日買超 2.05 億元，為連 6 買，與外資同步加碼中鋼 6978 張居冠，永豐金也有 1637 張，電子代工廠仁寶、英業達也獲青睞，買超 1522 張、1380 張，中信金、元大金、遠百、開發金、森崴能源、致伸等也獲投信買超。

投信賣超方面，大砍創意 1660 張居冠，金像電、臻鼎 - KY 也分別有 1160 張、1068 張分居二、三名，其他則依序為台企銀、聯發科、胡連、智原、華星光、中砂、同欣電等。