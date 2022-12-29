管理層凍薪難以提振股價 AMC今年跌幅已逾85%

美國最大院線運營商 AMC 娛樂控股 (AMC-US) 執行長 Adam Aron 要求管理層凍薪，但顯然無法打動投資者，其股價周三 (28 日) 下跌近 5%，來到 52 周新低。

AMC 周三收於 3.84 美元，今年以來跌幅已達超過 85%，股價下跌之際，公司已訂定多項計畫籌集更多資金以償還債務，並投資於收購和影院升級。

這家公司能夠在 2021 年從破產邊緣恢復過來，這要歸功於數百萬散戶投資者勇敢進場，將這支股票變成了「迷因股」，但散戶的追捧在 2022 年不再起作用，股價直線下落。

過去幾季以來，AMC 的收入都不足以抵消其成本。 這在很大程度上是由於好萊塢電影的數量減少、疫情導致的製作延誤以及票房收入下降所致。

Aron 周二表示，他已主動要求董事會凍結他明年的薪酬，並要求自己的十多名高級副手也做出類似的犧牲。文件顯示，他去年的工資和其他薪酬總計為 1890 萬美元。

儘管高層明年的薪酬將凍結，但 Aron 證實 AMC 的員工將獲得加薪。Aron 說：「我們只要求最高層的人做出經濟上的犧牲。」

然而分析師認為，AMC 最大的問題在於基本面，在大環境下這難以改善。

MKM Partners 媒體和娛樂分析師 Eric Handler 表示，最近的 APE 股票發行和之前的股票銷售，讓 AMC 能夠償還其超過 50 億美元的部分債務，但公司的整體估值沒有改變。

他表示，AMC 有大量的流通股以及高債務，雖然與主要債權人達成股權交易，但價值並不高。 而且它的估值仍然比劇院運營商的傳統交易估值高得多。