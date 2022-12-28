台股跌破14200點 外資大砍130億元 三大法人賣超176.92億元

台股今 (28) 日開低走低，半導體權值股湧現賣壓，IC 設計及高價股殺聲隆隆，部分非電族群仍獲買盤支撐，尤其觀光百貨表現強勢，但加權指數終場仍下跌 155.33 點，收在 14173.1 點，失守半年線及 5 日線，三大法人合計賣超 176.92 億元，其中外資大砍 130 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資反手賣超 130.56 億元；投信則買超 2.05 億元，為連 6 買；自營商續站賣方，賣超 48.36 億元。

台積電今天開低走低，一度挫逾 2%，終場跌 1.31%，收在 451 元，為 1 個多月以來低點；聯電面臨 40 元關卡保衛戰，終場跌逾 2%，收 40.8 元；股王大立光受蘋果擬大砍鏡頭零組件價格影響，股價下挫 2.54%，收 2110 元；鴻海力守平盤，收 100.5 元。

聯發科受小米大裁員利空影響，股價重挫近 3%，摜破季線及半年線支撐，收在 638 元，IC 設計族群遭到空襲，瑞昱、聯詠重挫逾 3%，IP 股創意一度跌停，智原、力旺大跌超過半根停板，其他包括偉詮電、義隆、新唐、威盛、系微、茂達等均賣壓沉重。

高價股方面，股后信驊重摔逾 4%，以 1710 元作收，譜瑞 - KY、世芯 - KY、祥碩下跌 3-4%，不過，亞德客 - KY、富邦媒、寶雅等非電高價股仍獲資金點火，旭隼平盤作收。

中國即將全面解封，旅遊市場可望快速復甦，觀光族群今天仍為盤面多頭指標，雲品、雅茗 - KY 股價亮燈漲停，晶華、美食 - KY、王品、寒舍、八方雲集、富野、海灣、聯發國際、老爺知，漲勢都相當強勁。