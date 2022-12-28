〈紐約匯市〉俄國祭原油禁售、中國放寬邊境管制 油價收高

隨著俄羅斯下令禁止對實施俄油價格上限的國家銷售石油，原油期貨周二 (27 日) 收高，中國取消對入境旅客的檢疫規定，也推高對中國需求的樂觀情緒，為油價帶來支撐。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.09 美元或 1.4%，收在每桶 80.65 美元。

2 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 1.29 美元或 1.5%，收在每桶 85.21 美元；3 月布蘭特原油期貨上漲 1.10 美元或 1.3%，收在每桶 85.60 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2%，收在每百萬 Btu 5.138 美元。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收在每加侖 2.385 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.3%，收在每加侖 3.376 美元。

市場推動力

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周二簽署法令，明年 2 月 1 日起將禁止向實施俄油價格上限的國家出口石油，禁令將持續到明年 7 月 1 日，獲得克里姆林宮特別豁免者除外。

為了阻止俄羅斯透過出口石油籌措戰爭資金，西方國家本月稍早對俄羅斯原油實施每桶 60 美元的價格上限，參與國家包含美國、加拿大、歐盟、日本、英國和澳洲，歐盟還禁止進口俄國海運原油。

另一方面，中國國家衛生健康委員會宣布 1 月 8 日起取消對入境旅客的檢疫要求，不需要進行核酸檢測和集中隔離。目前入境中國的旅客必須先在飯店隔離 5 天，然後在家中隔離 3 天，更早之前的隔離期限甚至長達 3 周。

中國進一步放寬嚴厲防疫措施，為原油價格帶來支撐，目前油價已從本月稍早的近一年低點反彈。

施耐德電機 (Schneider Electric) 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，中國今年的封控措施通常導致需求在短期內急劇下滑，近期的政策轉變則使部分人士調高對明年的需求預期。

儘管如此，Fraser 指出，經濟衰退風險和利率上升仍是最大的擔憂，潛在的經濟阻力將繼續阻止油價走高。

冬季風暴持續衝擊全美。根據路透報導，風暴已導致墨西哥灣沿岸煉油廠上周五 (23 日) 日減量減少 150 萬桶，但預估停產只是暫時性的。