〈能源盤後〉中國新冠確診激增 市場重估需求前景 原油收低

原油期貨週三 (28 日) 收低，中國持續放寬防疫限制雖然令市場對需求前景感到樂觀，但當地確診病例激增則抵消該樂觀情緒。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 57 美分或 0.7%，收在每桶 78.96 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.07 美元或 1.3%，收在每桶 83.26 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 0.8%，收在每桶 83.99 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

1 月交割的天然氣期貨價格大跌 10.9%，收在每百萬 Btu 4.709 美元，創 3 月 15 日以來最低收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收在每加侖 2.3629 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收在每加侖 3.3778 美元。

市場推動力

中國本週開始取消對入境旅客的檢疫和檢測要求。本月稍早中國開始放寬國內的新冠防疫限制，引發全國大規模感染潮，此為先前清零政策期間幾乎未曾有的感染規模。

先前嚴格的防疫封控措施被視為限制原油需求的主因，而中國是全球最大能源消費國之一。在經過白紙抗議浪潮後，中國放寬了防疫限制。

XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 報告中表示：「美元略微走強，以及中國取消檢疫規定後，市場質疑需求能多快反彈，導致週三石油和銅等其他大宗商品承壓。」

「由於新冠確診病例仍高，中國石油需求可能要花費數周甚至數月才能完全恢復，而隨著投資者重新評估前景，今日油價下滑。」

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週二下令，明年 2 月 1 日起將禁止向實施俄油限價的國家出口石油，禁令將持續到明年 7 月 1 日，獲得克里姆林宮特別豁免者除外。

「市場有些人預期，俄羅斯可能會宣布比週二更嚴格的原油和石油產品出口限制措施。」Boyadjian 說。

他表示，俄羅斯對西方國家俄油限價措施的回應最多僅拒絕直接或間接銷售石油給遵守該規定的買家，但俄羅斯石油價格已低於每桶 60 美元，此現狀意味著該舉措對供應的影響有限。

與此同時，由於 NOAA 氣象預報天氣溫和，天然氣價格暴跌。

施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 指出，NOAA 預測到 1 月 10 日美國東部和中部的氣溫將高於正常水準，「與此同時，產量水準又正穩定復甦，儘管仍低於冬季風暴前的水準。」

美國的乾式天然氣總產量為每日 930 億立方英呎，較 12 月中旬時的水準下降 7%，但較平安夜產量高出 11%。