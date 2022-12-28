半導體三雄倒地 台股跌155點收14173點失守半年線

美股周二普遍收黑，台股今 (28) 日湧現賣壓，半導體三雄倒地，IC 設計及高價股殺聲隆隆，部分非電族群仍獲買盤支撐，尤其觀光百貨表現出色，不過，加權指數終場仍下挫 155.33 點或 1.08%，收在 14173.1 點，失守半年線及 5 日線，成交值放大至 1603.19 億元。

櫃買指數終場下跌 1.81 點或 3.32%，收在 180.13 點，成交值 455.37 億元。上市櫃成交值合計 2058.56 億元。

美國科技股走弱，台積電今天開低走低，一度挫逾 2%，終場跌 1.31%，收在 451 元，為 1 個多月以來低點；聯發科受到小米大裁員利空影響，股價重挫近 3%，摜破季線及半年線支撐，收在 638 元；聯電面臨 40 元關卡保衛戰，終場跌逾 2%，收 40.8 元。

天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果將於明年上半年大砍鏡頭零組件價格，最高恐達 20%，光學元件股今天承壓，股王大立光下挫 2.54%，收 2110 元，玉晶光大跌逾半根停板，收 346 元，先進光、聯一光、揚明光、今國光、亞光等均震盪走跌。

IC 設計族群遭到空襲，瑞昱、聯詠重挫逾 3%，IP 股創意一度跌停，智原、力旺大跌超過半根停板，其他包括偉詮電、義隆、新唐、威盛、系微、茂達等均賣壓沉重。

高價股方面，股后信驊重摔逾 4%，以 1710 元作收，譜瑞 - KY、世芯 - KY、祥碩下跌 3-4%，不過，亞德客 - KY、富邦媒、寶雅等非電高價股仍獲資金點火，旭隼平盤作收。

傳產也獲買盤支撐，其中中鋼上漲約 1%，中鴻也在盤上表現，世紀鋼逆勢勁揚逾 4%；製鞋廠豐泰在大客戶 Nike 財報優加持下，股價同步走揚，收漲近 1%；此外，台泥、統一收平盤，遠東新、統一超、台玻等指標股也力守盤上。

中國即將全面解封，旅遊市場可望快速復甦，觀光族群今天仍為盤面多頭指標，雲品、雅茗 - KY 股價亮燈漲停，晶華、美食 - KY、王品、寒舍、八方雲集、富野、海灣、聯發國際、老爺知，漲勢都相當強勁。