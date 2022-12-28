〈台股盤後〉半導體股領跌拖累大跌155點 一度摜破前低

台股今 (28) 日受美股科技股走弱拖累，開低走低，盤面上電子權值、半導體類股殺聲隆隆，台積電 (2330-TW) 跌幅超過 1%，聯發科也挫逾 2%，拖累大盤最低下探 14119.3 點、摜破前低，終場買盤進駐，跌勢收斂，以下跌 155.33 點或 1.08%，收在 14173.1 點，成交量則較昨日增加至 1603.19 億元。

電子權值股成壓盤重心，台積電賣壓沉重一度回測季線，終場收在 451 元下跌 6 元，450 元關卡失而復得，聯發科則大跌近 3%，摜破季線、半年線，聯電、力積電、世界先進跌幅也都超過 2%，日月光投控、台塑四寶均被壓在盤下，鴻海則力穩平盤。

高價股表現，股王大立光跌逾 2%，股后信驊、力旺重跌近半根停板，創意盤中更一度被摜殺至跌停，嘉澤、緯穎、譜瑞 - KY、世芯 - KY、祥碩、AES-KY 等表現也弱勢。

從資金比重觀察，電子族群占比最大，達約 52%，化學生技醫療族群占比則居次，達約 10%，航運、觀光則各占約 6%、3%，其中，觀光類股相對抗跌，漲幅達約 3.69%。

對比權值電子股走弱，資金轉進觀光旅遊族群，雲品、雅茗 - KY 強鎖漲停價位，八方雲集也一度亮燈，寒舍、晶華、美食 - KY 大漲超過半根停板，其他包含王品、瓦城、漢來美食、華園、夏都、新天地、好樂迪、雄獅、鳳凰等表現也不俗。