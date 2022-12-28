七股鹽山年度新裝置出爐 「鹽擔下的獨白」傳承鹽工堅毅正能量

迎接 2023 年，七股鹽山大型裝置藝術開跑，首以台灣鹽業史主角「鹽工」為藍圖，本次裝置「鹽擔下的獨白」，規劃最費力的挑鹽上堆動作，巧妙與鹽山融為一體，並於鹽山場域下布置台車、鹽包、鹽簍、扁擔等復古擺設，為明年度鹽業文化系列活動拉開序幕。

臺鹽 (1737-TW) 指出，縱觀台灣 338 年的輝煌曬鹽史，鹽工不畏豔陽、風雨搶鹽的辛勤勞動，創造出西南沿海白金傳奇，不同於一般滄桑、老邁的鹽工形象，「鹽擔下的獨白」高 5 米 6 寬 7 米 3，以強韌線條勾勒，服裝顏色參考 2023 年度代表色「萬歲洋紅」，象徵勇敢無畏充滿活力精神，秉持「不忘本、不畏困難」信念墾拓，貧瘠鹽地也能耕耘出白金纍纍。過往曬鹽環境，除陽光、海水、人力外，器具亦為不可或缺的角色，如龍骨水車與收採器皿等，七股鹽山園區仍有所保存。供旅客見證早期鹽工勞動曬鹽器具，富有歷史定位與智慧價值。

呼應本次主題裝置「鹽擔下的獨白」，園方特別設計「天日曬鹽」DIY 預約活動，以玄武岩板為底，淋上特製濃滷水，搭配天日曬鹽道具組「鹽鏟」、「鹽收仔」與「鹽簍」，適度陽光日照與微風吹拂下，反覆來回輕耙，即可體驗傳統日曬結晶鹽，富有成就感。

臺鹽指出，70 年來，臺鹽供應民生用鹽形象深植人心，由傳統曬鹽邁向全自動化生產，前進步伐未曾停歇，秉持鹽業工作堅毅精神，本次以舊時「鹽工」意象，融合新世代創新精神策展。2023 年度即將有「環境教育認證系統導覽」與十月即將舉辦的「白金鹽憶 - 臺灣鹽業檔案特展」等精彩內容，臺鹽邀請大家一起來親近鹽山、認識鹽業。

鹽山坐落鹽鄉七股，享充足高日照，曾被日媒譽為「全台磁場最乾淨之地」，年節到來，邀請遊客前往鹽山旅遊並體驗「淨化磁場」、「避邪除晦」補充能量。七股鹽山介紹與相關活動詳情請瀏覽鹽山官網 https://cigu.tybio.com.tw/index.aspx，或客服專線 0800-230990。