臺鹽六度奪金「2022 TCSA台灣永續獎」

臺鹽 (1737-TW) 海洋生技本業並行能源轉型有成，展現獨樹一幟的永續績效，其 2021 年永續報告書領先同業導入 TCFD 氣候相關財務揭露與 SASB 永續會計準則，獲得台灣企業永續學院評審團肯定，六度蟬聯「2022 台灣企業永續獎」永續報告類傳統製造業 - 第二類金級殊榮，樹立永續企業指標。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽發揮七十年累積的創新和轉型動能，於今 (2022) 年達成溫室氣體盤查、經營方針 4+1、汽電共生與綠電拓展等四大發展計劃，實踐淨零減碳與永續能源作為，同步深耕鹽水和海洋生技核心專業守護消費者健康，打造環境、人與經濟共好的新生活。

臺鹽著眼公司治理、環境永續、社會公益與員工關懷等 ESG 三大面向，在 2021 年永續報告書中加強揭露 SASB 永續會計準則對應、TCFD 氣候變遷風險鑑別、氣候因應作為、水資源循環管理、永續關鍵主題管理等績效成果，為利害關係人提供完整、透明具公信力的 ESG 管理資訊，展現永續經營的決心。

台灣企業永續學院指出，此屆參獎之企業、政府機關、非營利組織、大學及醫療院所等家數達 424 家，較去年成長 29%，創歷年新高，歷屆累計家數達 581 家，占臺灣上市公司市值的 76%，其年度營業額及政府預算總和高達 36.13 兆，與我國 2021GDP 比值約 167%，凸顯台灣各界對於永續議題的重視。

臺鹽指出，該學院今年邀請 577 位志工評審與 297 位知名專家學者，合計 874 位的龐大評審團共同評選，見證上榜企業具備 ESG 資訊揭露最完整及高透明度的優勢，而臺鹽公司自 2017 年起至 2022 年六年來皆獲得 TCSA 金獎榮耀，備受矚目。