盤中速報 - 美食-KY(2723)股價大漲至156.0元，漲幅達7.22%

美食-KY(2723-TW)28日09:41股價上漲10.5元，報156.0元，漲幅7.22%，成交3,176張。
美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。
近5日股價上漲6.59%，台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+193 張
- 外資買賣超：-309 張
- 投信買賣超：+334 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：+74 張
- 融券增減：+6 張
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