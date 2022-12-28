盤中速報 - 美食-KY(2723)股價大漲至156.0元，漲幅達7.22%

美食-KY(2723-TW)28日09:41股價上漲10.5元，報156.0元，漲幅7.22%，成交3,176張。

美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。

近5日股價上漲6.59%，台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+193 張
  • 外資買賣超：-309 張
  • 投信買賣超：+334 張
  • 自營商買賣超：+168 張
  • 融資增減：+74 張
  • 融券增減：+6 張

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