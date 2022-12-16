盤中速報 - 嘉裕(1417)急跌-2.08%報14.2元，成交2,525張

嘉裕(1417-TW)近5分K跌速2.08%，16日09:52報14.2元，成交2,525張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌2.61%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.08%。台灣加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,134 張
- 外資買賣超：-1,160 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
- 融資增減：-635 張
- 融券增減：-28 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.60%
$12,760
原投組報酬率
+21.34%
$12,134
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%