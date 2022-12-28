盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.26%報647.0元，成交4,162張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.26%，28日09:39報647.0元，成交4,162張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌5.77%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲1.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-607 張
- 外資買賣超：+1,224 張
- 投信買賣超：-2,047 張
- 自營商買賣超：+216 張
- 融資增減：+364 張
- 融券增減：-94 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.31%
$12,731
原投組報酬率
+18.59%
$11,859
投組標的成分
40%
4746
20%
3479
20%
1762
10%
3466
10%