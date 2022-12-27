12月面板價格止漲回穩 1月雙因素影響仍估持平

面板價格歷經終端需求放緩後，近期價格逐步回穩，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 最新發布預測，估 12 月各尺寸電視面板價格將止漲回穩，而首季是產業傳統淡季，但 1 月受備貨需求、稼動率雙下降影響，預期面板價格仍將維持穩定。

群智諮詢指出，時序進入年末，全球主要區域促銷期迎來尾聲，終端表現喜憂參半，其中，喜是促銷活動帶動部分區域終端庫存逐漸去化，憂則是部分區域需求與品牌期待出現落差，導致產生新庫存問題，總體來看，由於全球各區域需求表現極為不平衡，估全球大尺寸消費電子面板備貨需求在傳統淡季下，首季仍將疲弱。

從各應用觀察，群智諮詢說，電視面板採購在年末管控庫存下，整機廠採購需求保守，雖然面板廠整體稼動率維持相對低位，但仍面臨較大的出貨壓力，其中，LCD TV 面板價格雖然實現階段性上漲，但依舊缺乏持續上漲的需求動能。

群智諮詢預期，32 吋電視面板在需求動能缺乏下，12-1 月價格將持平，43、50、55 吋電視面板也將呈現止漲回穩，大尺寸電視面板方面，雖然品牌採購需求相對較好，但隨著年底 G10.5 供應短期增加，預計 12 月價格止漲回穩，1 月同樣維持穩定。

IT 面板方面，群智諮詢說，顯示器面板 11 月出貨雖有所回暖，但整體需求依舊疲軟，加上首季是傳統採購淡季，品牌面板採購續保守，不過在面板廠 UT 稼動率維持低位運行下，顯示器市場供需比相對穩定，面板價格可望持續收窄，估 12 月主流 VA OC 價格保持穩定、主流 IPS 降幅繼續收斂並可望在 1 月止跌。

第四季筆電面板同樣受主力品牌持續下修面板需求、改善庫存下，整體出貨規模處於相對穩定，市場供需比也較為健康，群智諮詢認為，筆電面板價格降幅同樣將持續收斂。