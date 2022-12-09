面板雙虎11月營收回溫 年減幅仍達近4成

面板雙虎11月營收回溫，年減幅仍達近4成。(鉅亨網資料照)
面板雙虎11月營收回溫，年減幅仍達近4成。(鉅亨網資料照)

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(9) 日公告 11 月營收，受惠大尺寸面板出貨回溫，單月營收雙雙較 10 月小幅成長，分別達 174.8 億元、161.82 億元，月增 1.7%、3.6%，但年減幅仍在 4 成上下，顯示營運仍處在相對低谷。

友達 11 月營收達 174.8 億元，月增 1.7%、年減 43.4%，累積前 11 個月營收達 2287.96 億元、年減 32.5%；出貨方面，友達 11 月面板總出貨面積達 150.3 萬平方米，月增 17.3%。

友達指出，今年雙 11、黑五銷售受大環境影響較往年下滑，不過隨著庫存降低，目前已看到需求、材料面板回到健康正常拉動，不過面板顯示器需求與大部分消費性產品相關，受總體經濟衝擊，目前需求確實較不振，預期短期內需求仍在低點。

群創 11 月營收則達 161.82 億元，月增 3.6%、年減 39.1%，累計今年前 11 個月營收達 2076.02 億元，年減 35.8%，出貨方面，11 月大尺寸合併出貨量約 917 萬片、月增 4.6%，中小尺寸合併出貨量約 1975 萬片、月減 9.8%。

展望後市，群創認為，隨著各大廠持續去化庫存讓產業庫存降低，預期對明年拉貨動能成長將有一定程度的幫助。

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW)11 月營收則相對穩健，單月營收達 9.17 億元，月減 0.1%、年增 4%，累計今年前 11 個月營收達 96.02 億元、2.9%。

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