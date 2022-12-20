12月電視、筆電面板報價持平 IT面板估小跌

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日公布 12 月下旬面板報價統計結果，整體電視面板漲勢 12 月稍作止歇，集邦研究副總范博毓表示，歷經 2 個月微幅上漲後，預期電視、筆電面板 12 月的價格全面持平，IT 面板 略跌。

范博毓指出，電視整機在經過雙十一以及黑色星期五的促銷後，整體庫存水位已經逐漸滑落至健康水準，不過由於逼近年底，加上即將進入傳統淡季，電視面板需求並未因此轉強，甚至部分品牌仍在嚴格控管庫存水位。

依據集邦公布資料顯示，12 月下旬 32、43、55、65 吋電視面板報價分別落在 29、50、83、110 美元，均與上月底持平。

由於需求持續疲弱，加上面板廠嚴格控管產出下， IT 面板價格正緩步朝收斂方向邁進。目前觀察，由於供給較少，21.5 吋以下的小尺寸面板本月仍可維持持平態勢。23.8、27 吋等主流尺寸則因供給廠商較多，則預期全月仍有下跌 0.2-0.3 塊的空間。

筆電面板同樣需求疲弱，採購動能保守，加上品牌客戶手中的面板庫存水位較高，為了減緩庫存跌價損失的壓力，對於價格續跌的態度較前幾個月保守，加上面板廠仍嚴格控管稼動率下。預期本月筆電全尺寸包括 HD TN 以及 FHD IPS 面板都有望出現止跌持平的態勢。