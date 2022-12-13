〈達興材料法說〉面板產業低迷 明年上半年估維持今年下半年水準

達興材料 (5234-TW) 今 (13) 日召開法說會，受整體面板產業景氣拖累，第三季營運衰退幅度大，展望未來，達興材料認為，第四季可望優於第三季，但產業低迷狀況恐延續至明年上半年，保守預估明年上半年營運將與今年下半年相當。

達興材料 11 月在客戶端需求略有回升下，營收連兩個月成長，達 3.13 億元，月增 7.6%、年減 22.1%，累計今年前 11 個月營收達 35.76 億元，年減 13.1%，另一方面，達興材料前 11 月稅前淨利達 4.47 億元，則年減 37.3%。

達興材料執行副總莊鋒域表示，面板廠稼動率今年 9、10 月最低，對比今年上半年或去年同期，皆有大幅度下滑，因此第三季營運受到很大衝擊，目前第四季客戶端稼動率略有回升，推估是急單或庫存去化到一定程度，但還要持續密切觀察。

由於營收規模下滑，達興材料第三季毛利率跌破 3 成，僅達 27.17%，達興材料認為，第四季隨著營收規模回升，毛利率也可望優於第三季，加上國際化學材料價格回落，在材料成本上的壓力也可望減緩。

達興材料是面板大廠友達 (2409-TW)、長興化工 (1717-TW) 合資成立，主要產品是光電產業、半導體材料、綠色材料，近年積極朝多元化發展，跨足半導體、關鍵材料領域。