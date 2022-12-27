半導體大廠採用日立永大能源回饋器 電梯最多省電50%

綠色經濟及綠色能源比重提高為全球趨勢，日商株式會社日立製作所 (6501-JP) 旗下全資子公司日立永大電梯先前推出整合型服務 Hitachi Care and Green Service，涵蓋智能遠程維保服務以及電力回收系統，其中能量回饋器已獲得台積電中科廠及其他公司採用。

日立永大電梯表示，為提供更安全、安心且能落實社會企業責任的能源永續的服務，Hitachi Care and Green Service 將協助用戶實現能源管理效益及應對停電等緊急狀況外，更能參與綠電市場，創造未來商業價值。

日立永大電梯說明，結合能量回饋器的結合 Hitachi Care and Green Service，未來能進一步將電梯節能設備系統結合用戶建築的太陽能與儲能設備，透過能源管理平台，協助用戶實現能源管理效益及應對停電等緊急狀況，除有效降低公共用電外，更能協助社區或大樓在未來參與綠電力市場。這套其中的能量回饋系統不僅獲得注重綠色能源淨零碳排的台積電中科廠採用，新北市政府、台北榮總、清華大學也都跟進採用。

日立永大電梯總經理蔡尚育指出，能量回饋器於先前直接挑戰歐盟 VDI 4707 節能認證最高等級的第五級，並順利取得 5A 標章。若以每天平均運行時數 6 小時，在超過 100 公尺高度的辦公大樓或醫院等繁複使用的場域中通過測試，最高可省下 50% 的用電。

日立超高速電梯於 2019 年獲得世界最高速電梯紀錄，每分鐘運行可達 1260 公尺，相當於三分鐘即可抵達台灣最高峰玉山山頂。日立永大電梯指出，雖然台灣尚未有建案安裝此款高速梯，但是可以將其技術移轉到其他地方來使用，如此便可以提升安全性、經濟性及效率。並且日立永大電梯已開發出符合台灣市場需求的日立電梯 HIT 系列，未來對於各種不同的客戶需求，將持續謹慎面對並保持柔軟彈性的態度，並提供安全心、安心全並、高品質的服務。

日立與永大機電成立之初雙方就有密切業務與技術合作，永大在 2022 年 4 月成為日立全資子公司。日立永大電梯累積 56 年維保服務經驗，在全國各地有 30 處以上服務據點，昇降設備裝修技術士證照 1200 張以上，品保及維保人員專業資歷完整，24 小時維修及客服諮詢，提供客戶全年無休的優良服務品質。