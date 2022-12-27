台積電罕見舉辦先進製程量產典禮 業界解讀原因有二

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將在周四 (29 日) 舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，由於此次為台積電罕見舉辦先進製程量產實體活動，因此備受外界關注；業界認為，台積電宣布 3 奈米量產時間較晚，此舉有展示技術實力的重大意義，也直接展現深耕台灣決心，化解外界「去台化」疑慮。

台積電日前發出活動通知，預計 12 月 29 日在台南科學園區的晶圓 18 廠新建工程基地，舉行 3 奈米量產暨擴廠典禮，南科 18 廠是 5 奈米及 3 奈米生產基地，其中第五至九期廠房將投入量產 3 奈米。

由於台積電過去先進製程量產，鮮少公開舉辦活動，也因此，這次罕見發出活動通知，格外受矚。

三星今年 6 月 30 日搶先宣布 3 奈米環繞閘極 (GAA) 技術量產，並於 7 月 25 日在京畿道華城廠區內盛大舉行 3 奈米 GAA 晶片產品出廠紀念活動。業界認為，三星 3 奈米效能與客戶群，始終備受外界質疑，台積電大動作宣布量產，可望藉此展示技術實力。

另一方面，台積電先前赴美國亞利桑那州擴建新廠，引發去台化疑慮，外界甚至直指恐掏空台灣，總裁魏哲家近期再度重申，想要控制半導體產業鏈沒那麼容易，不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，「門都沒有」。台積電宣示深耕台灣決心，也可望化解市場疑慮。

