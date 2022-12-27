盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.05%報79.9元，成交129張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.05%，27日09:36報79.9元，成交129張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價下跌3.23%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.18%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+110 張
  • 外資買賣超：+129 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：+101 張
  • 融券增減：-6 張

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