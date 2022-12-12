盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.07%報80.1元，成交134張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.07%，12日09:09報80.1元，成交134張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲9.73%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+199 張
- 外資買賣超：+194 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：-8 張
- 融券增減：+72 張
最新相關新聞
佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.07%，12日09:09報80.1元，成交134張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲9.73%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.73%
$12,173
原投組報酬率
+12.40%
$11,240
投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%