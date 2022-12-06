盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.01%報81.0元，成交401張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.01%，06日09:07報81.0元，成交401張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲15.36%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲8.57%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+153 張
- 外資買賣超：+124 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：+123 張
- 融券增減：0 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+32.70%
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原投組報酬率
+24.01%
$12,401
投組標的成分
40%
6109
20%
4768
20%
3017
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2482
10%