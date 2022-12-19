盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.24%報81.8元，成交72張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.24%，19日09:14報81.8元，成交72張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價下跌2.31%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.89%。台灣加權指數下跌1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+550 張
- 外資買賣超：+530 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：-236 張
- 融券增減：-10 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.48%
$12,848
原投組報酬率
+22.58%
$12,258
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%