盤中速報 - 佐登-KY(4190)股價大漲至86.1元，漲幅達7.36%

佐登-KY(4190-TW)07日09:21股價上漲5.9元，報86.1元，漲幅7.36%，成交1,078張。

佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。

近5日股價上漲16.23%，台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+90 張
  • 外資買賣超：+83 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：+5 張
  • 融券增減：+6 張

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