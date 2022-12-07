盤中速報 - 佐登-KY(4190)股價大漲至86.1元，漲幅達7.36%

佐登-KY(4190-TW)07日09:21股價上漲5.9元，報86.1元，漲幅7.36%，成交1,078張。
佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。
近5日股價上漲16.23%，台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+90 張
- 外資買賣超：+83 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：+6 張
最新相關新聞
佐登-KY(4190-TW)07日09:21股價上漲5.9元，報86.1元，漲幅7.36%，成交1,078張。
佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。
近5日股價上漲16.23%，台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.79%
$13,379
原投組報酬率
+26.46%
$12,646
投組標的成分
40%
3289
20%
6643
20%
4746
10%
1760
10%