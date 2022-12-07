盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.59%報83.3元，成交279張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.59%，07日09:04報83.3元，成交279張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲16.23%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲7.31%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+90 張
- 外資買賣超：+83 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：+6 張
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