美股重點新聞摘要2022年12月27日

今日操盤前瞻

中國 11 月工業利潤

美國 11 月商品貿易帳、10 月房價指數

2022 年國際新聞回顧：俄烏戰爭、全球主要央行鷹派升息、中國清零、台海危機等

由於市場情緒黯淡，今年「聖誕行情反彈」恐將缺席，面對經濟衰退的擔憂正在打壓成長型股票，市場低迷情緒，邁向 2023 新年之際，一同回顧一下 2022 年國際新聞大事。閱讀全文...

美股動力不足？企業庫藏股 1% 新稅即將在明年 1 月生效

針對企業庫藏股的新稅即將在明年 1 月生效，這很可能會讓美企損失數十億美元。閱讀全文...

日經：日本蘋果漏徵消費稅 面臨 130 億日元額外補稅

消息人士透露，蘋果日本分公司被當局課徵 130 億日元 (約 9800 萬美元) 的額外稅收，原因是在漏徵消費稅的情況下，向外國旅客銷售大量 iPhone 和等蘋果產品。閱讀全文...

豐田 11 月全球產量創新高 但晶片短缺問題猶在

憑藉穩健的消費者需求支撐，豐田汽車 (Toyota) 週一 (26 日) 公告 11 月全球汽車產量增長 1.5%，達到 833,104 輛的新高紀錄，但警告晶片持續短缺，中國新冠病例激增對供應鏈構成威脅，前景仍不甚明朗。閱讀全文...

中國明年 1/8 起實施「乙類乙管」 取消入境核酸檢測與集中隔離

中國國家衛生健康委員會周一（26 日）晚間公告，新型冠狀病毒肺炎更名為「新型冠狀病毒感染」（新冠感染），與此同時，中國國務院批准，自 2023 年 1 月 8 日起，解除對新型冠狀病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防、控制措施，不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。閱讀全文...