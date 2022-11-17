〈元太法說〉今年營運逐季成長 明年首季可望維持年增

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望未來，董事長李政昊認為，第四季營運仍將優於第三季，增幅約個位數，明年首季則受傳統產業淡季影響，估將季減，但可望保持年成長態勢。

元太 10 月營收下滑至 25.91 億元，月減 12.1%、年增 17.4%，對此，李政昊表示，單月營收變動與材料、模組出貨多寡有關，閱讀器、筆記本等消費性產品確實受市場下滑影響，但正觀察市場對電子紙轉換至彩色的接受度，至於 ESL(電子貨架標籤) 中長期展望依舊正向，認為是明年少數可保持成長的市場。

李政昊補充，目前無法斷定明年閱讀器、筆記本市場能見度，由於全球經濟進入循環，現階段營運要保守謹慎，達「進可攻退可守」的模式。

面對整體市場需求放緩，李政昊指出，由於去年電子紙產業鏈面臨 TFT、IC 短缺，因此廣納更多夥伴加入電子紙生態圈，但今年以來全球景氣反轉，確實有些夥伴面臨庫存壓力，站在元太的立場，將會確保合作、希望與產業鏈夥伴共好，至於是否有超額下單 (Overbooking) 的狀況發生，則會積極管控、儘量避免。

元太第三季毛利衝上 60.52% 也成為法人關注焦點，李政昊說，主要是有一次性回沖利益所致，推升單季毛利率表現突出，但這非常態。

元太第三季純益達 42.4 億元，季增 78.62%、年增 245.82%，每股賺 3.72 元，第三季單季賺贏上半年，累計前三季純益 80.75 億元、年增 113.4%，每股純益 7.08 元，也一舉超越去年全年。