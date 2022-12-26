台股量縮盤整 三大法人賣超49.36億元 投信連4買

外資放耶誕假期，台股今 (26) 日量能急凍，電子股交投清淡，金融、塑化、汽車等族群表現有撐，生技股也表現活蹦亂跳，加權指數終場小漲 13.5 點，收在 14285.13 點，成交值僅有 1121.15 億元。三大法人合計賣超 49.36 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資賣超 39.1 億元，為連 2 賣，自營商與外資同調，賣超 16.25 億元，投信則買超 6.01 億元，為連 4 買。

電子股成交量急速萎縮，成交比重不到 4 成，權王台積電 (2330-TW) 力守平盤之上，終場小漲收 456.5 元；聯發科賣壓偏重，終場跌逾 1%；大立光、瑞昱、欣興、南電同步震盪走跌；不過，國巨、聯詠、研華等仍獲買盤點火。

中國防控鬆綁，染疫人數不斷攀升，春運即將到來，疫情恐進一步從城市擴大至農村，搶藥潮也蔓延到相關醫材，帶動一波生技股行情，中化 、中化生、生達、杏輝、永信、浩鼎、強生等多檔亮燈漲停，市場樂觀看好熱度可望延續至明年第一季。

航運股方面，貨櫃三雄今天遭調節，萬海重挫超過 4%，長榮、陽明也跌 3%，主要因多家國際貨櫃船公司延後調漲運價時間，股價應聲下挫；反觀航空雙雄，除了耶誕、跨年旅遊熱潮外，農曆年可望迎來報復性出遊商機，華航、長榮航均收漲，台灣高鐵也上漲近 1%。

塑化股今天扮演撐盤要角，其中南亞、台化勁揚約 1.6%，台塑、台塑化同步收紅；汽車股人氣旺，裕隆大漲約 3.4%，中華、和泰車也上漲 1-2%，零組件股如瑞利、堤維西、耿鼎、吉茂、帝寶等也表現不俗。