盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.03%報15.0元，成交5,819張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.03%，13日09:11報15.0元，成交5,819張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌1.02%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌0.03%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-360 張
- 外資買賣超：-351 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+645 張
- 融券增減：+328 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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4102
20%
2482
20%
3558
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