盤中速報 - 四維航(5608)急跌-2.48%報25.5元，成交2,483張

四維航(5608-TW)近5分K跌速2.48%，26日09:06報25.5元，成交2,483張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
四維航(5608-TW)近5日股價上漲0.76%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,598 張
- 外資買賣超：-4,464 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-134 張
- 融資增減：+1,488 張
- 融券增減：+378 張
最新相關新聞
四維航(5608-TW)近5分K跌速2.48%，26日09:06報25.5元，成交2,483張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
四維航(5608-TW)近5日股價上漲0.76%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.97%
$13,597
原投組報酬率
+26.66%
$12,666
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
2641
10%