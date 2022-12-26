盤中速報 - 四維航(5608)急跌-2.48%報25.5元，成交2,483張

四維航(5608-TW)近5分K跌速2.48%，26日09:06報25.5元，成交2,483張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

四維航(5608-TW)近5日股價上漲0.76%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,598 張
  • 外資買賣超：-4,464 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-134 張
  • 融資增減：+1,488 張
  • 融券增減：+378 張

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