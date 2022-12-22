盤中速報 - 四維航(5608)急拉3.7%報27.95元，成交8,473張

四維航(5608-TW)近5分K漲速3.7%，22日09:08報27.95元，成交8,473張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
四維航(5608-TW)近5日股價上漲6.28%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.8%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,272 張
- 外資買賣超：+7,164 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+108 張
- 融資增減：-669 張
- 融券增減：+723 張
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+18.88%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
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10%