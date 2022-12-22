兩張圖看懂航運業分類，概念股看這裡；電子成交比重僅38%貨櫃3雄成交值超越台積電！

一、兩張圖看懂航運業分類，概念股看這裡

市場對於科技類股轉趨觀望，先前修正幅度大的航運族群再度成為市場的焦點，主要是貨櫃航運與空運的價差拉大，許多為了節省供應鏈成本的廠商，將空運需求轉向海運。

國際貨運需求重回海運，搭配先前 SCFI 運價指數已有跌幅收斂的情況，市場認為海運市況有見底的可能性，帶動航海王領軍近期大盤走強。

以下我們就來介紹航運分類以及載運商品。

航運依不同載運類別，主要分為兩大部分，分別是貨櫃航運、散裝航運兩大類型。

其中貨櫃航運主要受到全球經濟影響、散裝則是基建的需求，而這主要是受到其載運商品所致。

同時也因類別的細分與不同，有各自對應的指數，這些指數也是影響業者獲利的重要指標。

貨櫃海運對應的指數為：SCFI、CCFI

貨櫃概念股主要有：(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海

散裝航運則是依據船型類別的不同分別為：BCI、BPI、BSI、BHI，以及加權計算得出的綜合指數 BDI。

散裝概念股主要有：(2601-TW) 益航、(2605-TW) 新興、(2606-TW) 裕民、(2612-TW) 中航、(2614-TW) 東森、(2617-TW) 台航、(2637-TW) 慧洋 - KY、(2641-TW) 正德、(5608-TW) 四維航、(8367-TW) 建新國際

近期盤面中，傳產個股成了資金的去向，不論航運鋼鐵皆成為盤勢的重點。

就上述整理分類來看，我們可以知道影響貨櫃航運營收的是全球經濟；影響散裝航運的是基建需求。

倘若未來經濟真的步入衰退，恐將使運價下滑，但經濟不景氣時，各國政府就可能會推出建設來振興經濟。

二、電子遭棄守，航海王再度揚帆，指數走強。

1. 盤面概況 - 航海王再度揚帆，指數走強。

美國消費者信心高於預期，且對未來通膨預期創一年來新低的情況下，激勵本日指數走強，當前上漲 200 逾點，重返季線關口，預估量為 1948 億。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2330-TW) 台積電、(2615-TW) 萬海、(2002-TW) 中鋼、(2454-TW) 聯發科、(2603-TW) 長榮

造成盤勢壓抑：

(5871-TW) 中租 - KY、(6669-TW) 緯穎、(3008-TW) 大立光、(6409-TW) 旭隼、(3443-TW) 創意

櫃買市場強勢指標為：

(4743-TW) 合一、(4128-TW) 中天、(6488-TW) 環球晶、(8069-TW) 元太、(5347-TW) 世界

拖累指數的為：

(3529-TW) 力旺、(4979-TW) 華星光、(8050-TW) 廣積、(6643-TW)M31、(6146-TW) 耕興

綜觀漲跌點來看，本日集中市場主要以傳產個股為領軍，在櫃買指數則是以生技族群作為代表，值得注意的是先前創高的 (3443) 創意成為拖累盤勢的重心，顯示資金自科技類股轉向傳產型個股。

2. 航運成交比重突破 21%，航海王捲土重來？關鍵在運價指數

觀察成交比重，當前上市電子成交比重僅 38%，較平均值 54% 低於 15%，取而代之則是航運族群比重突破 21%，較平均高於 13%，不論是 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW)萬海皆成為本日成交重心，3 檔成交值即佔大盤超過 10 分之 1 的成交量，也令市場開始臆測昔日航海王盛況是否捲土重來，但可以確定的是，就資金動向來看，顯然市場現在對於科技類股再度有轉趨觀望的跡象，未來相關的運價指數是否收斂或者進一步走強，就是值得關注的方向。

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