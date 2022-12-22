盤中速報 - 四維航(5608)股價大漲至28.1元，漲幅達7.05%

四維航(5608-TW)22日09:07股價上漲1.85元，報28.1元，漲幅7.05%，成交6,626張。
四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。
近5日股價上漲6.28%，台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,272 張
- 外資買賣超：+7,164 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+108 張
- 融資增減：-669 張
- 融券增減：+723 張
最新相關新聞
四維航(5608-TW)22日09:07股價上漲1.85元，報28.1元，漲幅7.05%，成交6,626張。
四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。
近5日股價上漲6.28%，台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.12%
$12,812
原投組報酬率
+21.74%
$12,174
投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
10%
4155
10%