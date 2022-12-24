外銷訂單連三黑、日銀政策調整、台積再傳赴德設廠 本周大事回顧

經濟部統計處 20 日公布 11 月外銷訂單統計結果，受整體經濟景氣放緩，單月金額下滑至 501.4 億美元，呈現連三黑，而日本銀行 (央行) 本周拋出震撼彈，宣布調整殖利率曲線控制 (YCC) 計畫，另一方面，台積電再傳擬赴德國設廠，對此公司回應，目前沒有具體計畫；以下是本周大事回顧：

11 月外銷訂單連三黑 12 月估連四黑、全年陷正成長保衛戰

經濟部統計處 20 日公布 11 月外銷訂單統計結果，由於電子產業面臨庫存調整，加上中國防疫封控影響產銷進程，導致 11 月外銷訂單金額持續下滑，達約 501.4 億美元，月減 9.5%、年減 23.4%，為連三黑，累計前 11 月外銷訂單達 6146.1 億美元，僅較去年同期小增 1.4%。

展望 12 月，經濟部統計處表示，受全球通膨、升息壓力仍高，加上俄烏戰爭、美中科技戰等，都讓全球經濟成長放緩，預計呈現連四黑，全年也恐陷入正成長保衛戰。

日銀政策調整拋震撼彈 黑田：不代表退出 YCC

日本銀行 (BOJ，央行) 20 日宣布調整殖利率曲線控制 (YCC) 計畫，依此決議，日銀將允許日本 10 年期公債殖利率最高升至約 0.5%，高於目前的 0.25%，變動幅度也將從過去的「±0.25%」放寬為「±0.5%」。

日本央行總裁黑田東彥解釋，央行的決定並非升息，也不代表放棄殖利率曲線控制。

再傳赴德國設廠 台積電：目前無具體計畫

外媒報導，晶圓代工龍頭台積電有意在德國設廠，明年初將派高階主管團隊前往德國，對此，台積電 23 日回應，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。

據日經新聞報導，台積電正在與主要供應商進行討論，有意在德國半導體聚落德勒斯登興建首座歐洲晶片廠，有助台積電滿足該地區汽車業需求。

英特爾分拆顯卡部門 加速與輝達、超微競爭

彭博 21 日報導，全球最大處理器製造商英特爾分拆其繪圖晶片部門，以加速從輝達、超微手中搶奪銷售占比，英特爾聲明表示，加速運算系統和圖像產品部門負責人 Raja Koduri 將回歸先前職位，擔任英特爾首席架構師，而其下屬將轉到英特爾的個人電腦或伺服器晶片業務部門。

台股 11 月大漲近 2000 點 券商單月獲利轉正淨賺 54.65 億元

台股 11 月大漲近 2000 點，帶動券商三大核心業務全數回神，全體券商單月稅後純益 54.65 億元，較 10 月增加 63.41 億元擺脫虧損困境；但累計前 11 月稅後純益 347.21 億元，仍較去年同期衰退逾 6 成。