〈熱門股〉華星光漲多回檔 賣壓出籠單周跌18%

華星光賣壓出籠 周跌18%（圖：AFP）
華星光賣壓出籠 周跌18%（圖：AFP）

光通訊廠華星光 (4979-TW) 股價創下 6 年以來高點後，本周反轉大跌 18.4%，跌破高位盤整區間，成交量 3.77 萬張，三大法人賣超 2538 張。

華星光今年受惠 100G、400G 光收發模組出貨，帶動營運持續增溫，公司表示， 400G 市場未來兩年將進入成長期，看好明年表現，保守但不悲觀。

不過，華星光本周出現大幅反轉下跌 18% ，三大法人賣超 2538 張，外資賣超 2079 張，投信賣超 302 張，自營商賣超 157 張。

 
 

 

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