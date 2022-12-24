〈熱門股〉華星光漲多回檔 賣壓出籠單周跌18%

光通訊廠華星光 (4979-TW) 股價創下 6 年以來高點後，本周反轉大跌 18.4%，跌破高位盤整區間，成交量 3.77 萬張，三大法人賣超 2538 張。
華星光今年受惠 100G、400G 光收發模組出貨，帶動營運持續增溫，公司表示， 400G 市場未來兩年將進入成長期，看好明年表現，保守但不悲觀。
不過，華星光本周出現大幅反轉下跌 18% ，三大法人賣超 2538 張，外資賣超 2079 張，投信賣超 302 張，自營商賣超 157 張。
光通訊廠華星光 (4979-TW) 股價創下 6 年以來高點後，本周反轉大跌 18.4%，跌破高位盤整區間，成交量 3.77 萬張，三大法人賣超 2538 張。
華星光今年受惠 100G、400G 光收發模組出貨，帶動營運持續增溫，公司表示， 400G 市場未來兩年將進入成長期，看好明年表現，保守但不悲觀。
不過，華星光本周出現大幅反轉下跌 18% ，三大法人賣超 2538 張，外資賣超 2079 張，投信賣超 302 張，自營商賣超 157 張。
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.29%
$12,329
原投組報酬率
+16.20%
$11,620
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
2641
10%