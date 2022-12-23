Google不滿印度判Android系統壟斷 將提出上訴

Alphabet 旗下 Google 周五（23 日）表示將對印度反壟斷機構的裁決提起上訴，該裁決要求 Google 改變其安卓（Android）的作法，並以反競爭行為為由處以 1.62 億美元的罰款。

印度競爭委員會（CCI）先前在 10 月表示，Google 利用其線上搜尋引擎和安卓應用程式商店等市場主導地位，來保護其瀏覽器 Chrome 和 YouTube 等應用程式，並判罰款 1.62 億美元。

Google 發言人周五表示決定對 CCI 的裁決提出上訴，因為該裁決對信任安卓安全功能的印度用戶和企業來說是一大挫折，而且可能會提高行動裝置成本。

路透曾報導指出，CCI 的裁決讓 Google 感到擔憂，因此尋求更廣泛的補救措施。根據調研公司 Counterpoint Research 統計，在印度 6 萬台行動設備中，安卓系統比例占 97%。

該公司發言人說，安卓極大造福印度用戶、軟體開發商和設備製造商，而且還推動印度數為轉型，此次上訴盼能證明公司的觀點，並繼續致力為用戶與合作夥伴提供服務。

其實不只印度，Google 在全球各地面臨越來越多反壟斷審查，包括今年初歐洲法院維持 2018 年裁定，Google 利用眾多行動裝置產品搭載的旗下安卓作業系統，來強化自身在網路搜尋市場的壟斷地位，重罰 43.4 億歐元。該次上訴失敗讓 Google 大受挫折，但仍打算向歐盟最高法院提出上訴。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價上漲 0.59%，每股暫報 88.28 美元。