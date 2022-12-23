布林肯與王毅通話 美方關注中國疫情 中方抱怨華盛頓挑戰紅線

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周五 (23 日) 與中國外長王毅通電話，美方表示，北京對日益嚴重的疫情保持「透明度」很重要，中方則稱，美國不能以「切香腸」方式不斷挑戰中國的紅線。

針對本次美中高層談話，美國國務院發言人 Ned Price 表示，在本次通話中，布林肯討論了當前的疫情發展，並強調透明度對國際社會的重要性。他指出，人們愈來愈懷疑，中國官方是否試圖淡化死亡人數。

布林肯本周早些時候表示，中國爆發的失控疫情，可能會產生新的病毒變種，從而影響全球疫情。中國外交部關於通話的聲明沒有提及新冠病毒，稱雙方討論了與烏克蘭和台灣有關的問題。

根據研究公司 Airfinity Ltd. 的數據，在應對預計將是史上最大的疫情的過程中，中國每天可能會經歷 100 萬例新冠感染和 5000 例死亡案例。

布林肯本周表示，美國準備透過疫苗幫助中國應對其迅速蔓延的疫情，但他指出，北京政府迄今尚未請求援助。他說：「我們希望看到中國控制住疫情。」

中國外交部網站周五發布新聞稿，引述王毅說法，稱中國將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益，美國必須重視中國正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中國的紅線。

王毅還說，雙方要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，透過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。